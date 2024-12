Putin chiede scusa per l'incidente aereo in Kazakistan

Interviene in merito anche Volodymyr Zelensky, spiegando di aver avuto un colloquio telefonico con il presidente dell'Azerbaijan. "Ho espresso le mie condoglianze a lui e al popolo azerbaijano in merito al tragico incidente del volo J2-8243. Abbiamo riconosciuto l'eroismo dei piloti e dell'intero equipaggio dell'aereo. La priorità chiave ora è un'indagine approfondita per fornire risposte a tutte le domande su cosa sia realmente accaduto. La Russia deve fornire spiegazioni chiare e smettere di diffondere disinformazione. Foto e video mostrano chiaramente i danni alla fusoliera dell'aereo, tra cui fori e ammaccature che puntano saldamente a un attacco di un missile della difesa aerea. Sosterremo l'Azerbaijan in questa situazione con tutti i mezzi necessari e faremo appello anche ad altri Paesi affinché ci assistano".