Putin-Erdogan, concluso il colloquio tra i leader ad Astana

Il colloquio tra Putin ed Erdogan ad Astana, in Kazakistan, si è concluso.

Il vertice tra il presidente turco e quello russo è durato un'ora e mezza: al termine il Cremlino ha fatto sapere che Erdogan ha valutato positivamente l'idea di Putin di creare in Turchia un hub del gas. I due leader, ha comunque tenuto a sottolineare Mosca, non hanno discusso del conflitto in Ucraina.