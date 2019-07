INCONTRO BILATERALE 4 luglio 2019 22:38 Putin a Roma, Conte contro le sanzioni a Mosca: "Sono un danno per tutti" Il presidente russo ha concluso con il premier la lunga giornata romana durante la quale ha incontrato anche Papa Francesco e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Si è conclusa con un incontro bilaterale con il premier Giuseppe Conte la lunga giornata romana del presidente russo Vladimir Putin. Al termine Conte ha affermato che le sanzioni contro Mosca vanno superate in quanto sono "un danno per tutti". La giornata di Putin era iniziata con un lungo incontro con Papa Francesco in Vaticano e proseguita con la visita al capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale.

Putin è arrivato a palazzo Chigi solo nel tardo pomeriggio, per intrattenersi a colloquio con il premier italiano per quasi un'ora e mezza. Sul tavolo dell'incontro le sanzioni, ma non solo: anche i dossier economici e internazionali come l'Ucraina, la Libia - sulla quale si condivide grande preoccupazione - e la Siria.



"Siamo grati all'Italia per la sua posizione - ha detto il presidente russo -, comprendiamo che Roma è legata agli impegni europei: non abbiamo nessuna pretesa rispetto agli amici italiani ma speriamo che sulle sanzioni portino avanti la posizione di un ritorno dei rapporti a 360 gradi con la Russia". "Lavoriamo perché si creino le premesse per un superamento di questo stato di rapporti tra l'Ue e la Russia che non fa bene alla Russia, all'Ue e nemmeno all'Italia - ha detto Conte spiegando la posizione del nostro Paese -, che potrebbe aumentare le relazioni commerciali. Per raggiungere questo obiettivo, cui siamo devoti, occorre che maturino le circostanze e noi lavoreremo per questo". Ma, avverte, anche Mosca deve fare la sua parte: "La Russia per superare questa vertenza può recitare un grande ruolo, va ristabilito un clima di fiducia con l'Europa".



D'altro canto la posizione italiana è legata anche agli interessi economici che dipendono da una lunga serie di relazioni, che vanno dall'energia (Putin ha ricordato che Mosca fornisce all'Italia il 35% del suo fabbisogno energetico) agli scambi commerciali, con oltre 500 aziende italiane sul mercato russo, a quelli culturali su vari fronti, compresa la partecipazione al restauro dopo il terremoto dell'Aquila. E poi l'accordo siglato oggi tra Cdp e il fondo di investimento russo Ridf.



Nel lungo colloquio si è parlato anche di Libia. Più distanti le posizioni tra Roma e Mosca, anche se Putin - da sempre sostenitore di Haftar - in conferenza stampa, rispondendo alle domande, si lascia andare ad una leggera apertura: "Noi appoggiamo sia i rapporti con Sarraj sia quelli con Haftar", assicura, puntando però il dito sulla Nato accusandola di essere responsabile del caos libico.

Putin da Mattarella: "Su Libia preoccupazione comune" - Dopo essere stato in Vaticano il presidente Putin si è recato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'incontro è durato durato quasi un'ora e mezza e al termine fonti del Quirinale hanno riferito che tra Russia e Italia "i rapporti bilaterali sono ottimi" nonostante il raffreddamento delle relazioni tra la Federazione e l'Occidente dovuta alle diverse valutazioni sull'Ucraina. Le stesse fonti hanno fatto sapere che è stata registrata una "preoccupazione comune per la guerra civile in Libia e il conseguente ritorno del terrorismo islamico battuto in Siria".



E' stata anche evidenziata l'importanza della stabilità libica per l'Italia e per l'Europa. Da parte russa si è sottolineata la diversa posizione dei Paesi vicini sulla soluzione politica. I due presidenti hanno anche evidenziato come in questa fase i combattimenti in Libia siano in una fase di stallo. Da parte italiana si è messa in evidenza la necessità che riprenda il lavoro dell'inviato dell'Onu. Tra gli altri temi affrontati anche la situazione venezuelana, trovando "convergenza sulla necessità di costruire un percorso pacifico che permetta al popolo venezuelano di scegliere il proprio governo con nuove elezioni presidenziali".

