Pulitzer 2022, al Washington Post la medaglia d'oro | Al New York Times altri tre premi

Il NYT domina la cronaca - Madison Hopkins

Cecilia Reyes

La redazione del New York Times si è aggiudicata tre premi in altrettante categorie

Azmat Khan

Salamishah Tillet

Opinioni, Editoriali e Approfondimenti - Jennifer Senior

Lisa Falkenberg, Michael Lindenberger, Joe Holley

Luis Carrasco

Melinda Henneberger

Futuro Media e PRX

Suave

Reportage, Fotoreportage e Fumetto - Fahmida Azim, Anthony Del Col, Josh Adams

Walt Hickey

Marcus Yam

Win McNamee, Drew Angerer, Spencer Platt, Samuel Corum

Jon Cherry

Adnan Abidi, Sanna Irshad Mattoo, Amid Dave

Danish Siddiqui

Poesia, Musica e Teatro - Nelle sette categorie dedicate a letteratura, musica e teatro

Andrea Elliott

Joshua Cohen

Ada Ferrer

Erin I. Kelly

Diane Seuss

Raven Chacon

James Ijames

, della ong Better Government Association, e, del Chicago Tribune, sono state premiate nella categoria Cronaca Locale per un'inchiesta sul mancato rispetto delle norme antincendio nei palazzi residenziali di Chicago.: Cronaca Nazionale, con una inchiesta sui controversi controlli stradali della Polizia che hanno portato all’uccisione di circa 400 persone disarmate; Cronaca Internazionale, grazie al contributo diche ha documentato gli errori e gli insabbiamenti dell'esercito americano durante i bombardamenti in Iraq; infine Critica con gli articoli diin merito alla cultura pop della comunità afroamericana., della testata Atlantic, è stata insignita del premio nella categoria Storie e Approfondimenti per un articolo pubblicato in occasione dei vent'anni dall'attacco terroristico alle Torri Gemelle.dello Houston Chronicle sono stati premiati nella categoria Editoriali per i loro contributi nei quali accusano i Repubblicani di aver limitato il diritto di voto nello stato del Texas. Nella categoria Opinioni spazio a, del Kansas City Star, per una serie di articoli sugli abusi sessuali commessi da un poliziotto locale.hanno primeggiato nella categoria Produzioni audio con, un podcast incentrato su un uomo che torna assapora la libertà dopo aver passato 30 anni in una cella di prigione della Pennisylvania., tutti giornalisti dell'Insider, hanno ricevuto il premio alla miglior Fumetto con le vignette di una ragazza sopravvissuta a un campo di rieducazione per uiguri, gestito dal governo cinese. Fotografia di una ultim'ora: sono stati premiati(Los Angeles Times) per aver documentato la ritirata degli Stati Uniti dall’Afghanistan;, (agenzia Getty Images) per le fotografie scattate durante l'attacco a Capitol Hill, il Congresso statunitense, del 6 gennaio 2021. Infine, giornalisti dell’agenzia inglese Reuters, per il loro Fotoreportage sulle conseguenze della pandemia in territorio indiano., i riconoscimenti sono andati ad, giornalista del New York Times, per il suo "Invisible Child" nella categoria Saggistica;nella categoria Racconti per il tanto acclamato "The Netanyahus", che racconta la visita in America di Benzion Netanyahu, padre dell'ex primo ministro israeliano Benjamin. "Cuba: An American History" diè stata premiata nella categoria Storiografia, mentre "Chasing Me to My Grave", un’autobiografia dell’artista Winfred Rembert messa insieme dalla filosofa, ha ricevuto il riconoscimento nell'omonima categoria. La poetessa statunitenseha primeggiato nella categoria Poesia con la raccolta "Franks: sonnets";ha vinto il premio Musica con la composizione “Voiceless Mass” eha conquistato il premio di categoria Teatro con l'opera teatrale "Fat Ham".