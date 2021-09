Puigdemont torna libero e attacca: "La Spagna si rende ridicola"

L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont attacca Madrid dopo essere stato arrestato e liberato in attesa dell'udienza di estradizione del 4 ottobre in Sardegna. "La Spagna non perde occasione di rendersi ridicola", dice dopo aver lasciato il carcere di Sassari. Accanto a lui c'erano il presidente sardo Christian Solinas, le autorità catalane e il suo avvocato.