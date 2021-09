Puigdemont: "Continuerò a viaggiare, lunedì torno in Belgio"

"Continuerò a viaggiare. Sono state ore difficili, ma l'intento di fermarmi non vincerà. La lotta per la libertà continua". Lo ha detto l'ex presidente catalano Carles Puigdemont, annunciando ad Alghero che lunedì tornerà in Belgio. "Vogliamo un'Europa in cui la libertà d'espressione e il diritto all'autodeterminazione siano pilastri fondamentali. In meno di 24 ore il Tribunale di Sassari ha confermato che noi abbiamo ragione e che la Spagna ha torto".