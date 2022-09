Puerto Rico, due morti per l'uragano Fiona

Le autorità del Puerto Rico hanno segnalato la morte di una persona causata dell'uragano Fiona.

Si tratta di un uomo che ha perso la vita travolto da un fiume nell'entroterra di Comerio. Un altro decesso è stato associato al blackout: un 70enne avvolto dalle fiamme dopo aver tentato di riempire il suo generatore di benzina mentre era in funzione. Le autorità hanno affermato che era troppo presto per conoscere l'intera portata dei danni. "Dall'inizio della tempesta le truppe della guardia nazionale hanno salvato più di 900 persone", ha detto il generale Jose Reyes in una conferenza stampa.