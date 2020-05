Proteste per morte George Floyd, almeno 2.500 arresti nel weekend

La polizia ha arrestato 2.564 persone in una ventina di città Usa nel weekend per le proteste contro la morte di George Floyd. E' il bilancio del Washington Post. Circa un quinto è finito in manette a Los Angeles. Le accuse includono la violazione del coprifuoco, furto e danneggiamento. Nonostante il coprifuoco, a Philadelphia alcuni manifestanti hanno dato alle fiamme due auto della polizia e compiuto dei saccheggi,