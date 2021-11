Proteste "No lockdown", Bruxelles: non c'è posto per la violenza in Ue

Afp

"Siamo sempre stati chiari che le manifestazioni pacifiche sono un diritto, ma in situazioni di emergenza sanitaria questi diritti possono essere ristretti. La Commissione Ue ha sempre detto che non c'è posto per la violenza in Europa". Lo afferma la portavoce Dana Spinant, dopo le tensioni registrate durante i cortei contro le misure anti-Covid. "Capiamo che i cittadini possano essere stanchi, ma è la strada per uscire dalla pandemia", conclude.