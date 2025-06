Proteste in Kenya, rischio crisi alimentare dopo i saccheggi

Il governo keniota ha affermato che il saccheggio di un magazzino nazionale di fertilizzanti durante le violente proteste di questa settimana, potrebbe portare a una crisi "catastrofica" nella produzione alimentare. Inizialmente pacifiche, le dimostrazioni dei giovani di mercoledì scorso sono degenerate in violenze, causando almeno 16 morti in tutto il Paese secondo Amnesty International. Si sono verificati scontri con la polizia, in particolare nel centro di Nairobi, dove molti negozi sono stati distrutti.