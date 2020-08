Proteste in Bielorussia, Lukashenko: Putin mi ha assicurato il suo aiuto

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, di fronte alle proteste in atto nel Paese contro la sua rielezione, ha detto che il suo omologo russo Vladimir Putin gli ha assicurato "aiuto" per preservare la sicurezza nazionale. "Siamo giunti a un accordo: come da noi richiesto ci sarà fornita piena assistenza per garantire la sicurezza della Bielorussia", ha detto Lukashenko.