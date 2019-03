Proteste in Algeria, notte di cortei contro il presidente Bouteflika

Non si ferma la protesta in Algeria contro il presidente Abdelaziz Bouteflika. Migliaia di manifestanti domenica sera sono scesi in piazza dopo l'annuncio di Bouteflika di candidarsi nuovamente per il quinto mandato presidenziale. Sui social, gli attivisti hanno pubblicato numerosi video che mostrano i dimostranti nelle strade che scandiscono slogan contro l'esecutivo. Durante il corteo non si sono registrati momenti di tensione con la polizia.