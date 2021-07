Ansa

Un tribunale di Hong Kong ha condannato un 24enne per terrorismo e per incitamento alla secessione. Si tratta del primo caso in base alla legge sulla sicurezza nazionale, che era stata imposta da Pechino e promulgata a giugno 2020. Tong Ying-kit è stato riconosciuto colpevole di entrambi i capi di accusa per aver sventolato una bandiera durante un corteo di protesta, incitando "altri a commettere la secessione".