Proteste a Minneapolis, giornalista della Cnn arrestato durante una diretta tv

Il giornalista della Cnn Omar Jimenez è stato arrestato, durante una diretta tv, mentre riferiva delle proteste a Minneapolis , scoppiate in seguito alla morte di George Folyd , trattenuto a terra da un poliziotto. Jimenez si è chiaramente identificato come reporter agli agenti. Sono stati ammanettati anche i membri della troupe. La Cnn ha reagito definendo l'accaduto "una violazione del primo emendamento".

Intanto la protesta si allarga in molte città americane. I manifestanti hanno appiccato un incendio nel commissariato dove lavoravano gli agenti. A Denver, in Colorado, sono stati sparati alcuni colpi d'arma da fuoco durante una manifestazione. A New York diversi arresti.