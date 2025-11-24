Progettavano di invadere un’isola, sterminare gli uomini e rendere schiave sessuali le donne: arrestati

Due giovani texani, Gavin Rivers Weisenburg, 21 anni, e Tanner Christopher Thomas, 20, sono stati arrestati e incriminati dalla Procura federale degli Stati Uniti con l’accusa di aver pianificato l’invasione dell'isola haitiana di Gonave con un progetto estremamente violento. Secondo le autorità, i due avrebbero elaborato per mesi un piano dettagliato che prevedeva l’eliminazione sistematica di tutti gli uomini presenti sull’isola e la riduzione in schiavitù sessuale di donne e minori. Le informazioni raccolte nel corso delle indagini delineano uno scenario complesso, fatto di addestramento militare, acquisto di armi e munizioni, lezioni di lingua creola e tentativi di reclutare individui vulnerabili negli Stati Uniti. Per migliorare la preparazione militare, Thomas si era arruolato nell’Air Force nelle prime settimane del 2025, mentre Weisenburg avrebbe cercato di iscriversi a corsi di formazione, lezioni di navigazione e perfino addestramento presso un’accademia dei vigili del fuoco.