Procuratrice Kiev: "A Irpin trovati 290 corpi di civili"

Nella sola Irpin sono stati trovati 290 copri di civili uccisi dai russi, di questi "55 sono solo resti umani".

Lo ha detto la procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova. Tra le vittime, "40 sono state uccise da colpi di arma da fuoco, 35 da schegge, 5 di fame. Gli altri corpi 210 hanno ferite ancora in corso di accertamento per poter risalire alle cause del decesso", ha aggiunto