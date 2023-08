Trump a processo in Georgia, si costituisce il primo imputato

In Georgia entra nel vivo il processo contro i presunti tentativi di Donald Trump di sovvertire l'esito elettorale del 2020 nello Stato americano del Sudest.

Il primo dei 19 imputati, tra cui l'ex presidente, si è costituito in carcere ad Atlanta. Si tratta di Scott Hall, un osservatore elettorale pro-Trump accusato di aver violato l'ufficio elettorale di una contea e per il quale era stata fissata una cauzione di 10mila dollari. Il tycoon, invece, si consegnerà giovedì, il giorno prima della scadenza fissata dall'accusa. I legali di Trump e il giudice si sono già accordati per una cauzione di 200mila dollari.