Price cap Ue, Berlino: "Su gas è già compromesso ma pronti a trattare"

Il price cap Ue sul gas è già "un compromesso": lo ha affermato il segretario di Stato per l'Economia tedesco Sven Giegold a margine del Consiglio Energia straordinario a Bruxelles.

"La proposta avanzata dalla Commissione europea" sul price cap al gas "è una sorta di compromesso, sono necessarie alcune modifiche minori, ma in generale va nella giusta direzione. Tuttavia, molti altri Stati membri non sono d'accordo: prendiamo queste critiche sul serio e siamo aperti a negoziare". "Per noi è fondamentale che le salvaguardie" concordate dai leader Ue e "previste nella proposta" di Bruxelles "siano applicate e che evitiamo il razionamento del gas in Europa", ha sottolineato.