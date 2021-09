Pressioni per onorificenza a saudita, si dimette assistente principe Carlo

instagram

Un ex valletto del principe Carlo, Michael Fawcett, si è temporaneamente dimesso dalla carica di amministratore delegato della Prince's Foundation, ente a cui fanno capo alcune delle Charity collegate all'erede al trono, per un'indagine sulla sua condotta. L'uomo è accusato di aver usato la sua influenza in merito ad una onorificenza concessa all'affarista saudita Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, che avrebbe donato ingenti somme alla fondazione.