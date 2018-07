Presidenziali Messico, vittoria schiacciante per il leader di sinistra Lopez Obrador

Elezioni in Messico, Lopez Obrador è il nuovo presidente Afp 1 di 27 Afp 2 di 27 Afp 3 di 27 Ansa 4 di 27 Ansa 5 di 27 Ansa 6 di 27 Ansa 7 di 27 Ansa 8 di 27 Ansa 9 di 27 Ansa 10 di 27 Ansa 11 di 27 Ansa 12 di 27 Ansa 13 di 27 Ansa 14 di 27 Ansa 15 di 27 Ansa 16 di 27 Ansa 17 di 27 Ansa 18 di 27 Ansa 19 di 27 Ansa 20 di 27 Ansa 21 di 27 Ansa 22 di 27 Ansa 23 di 27 Ansa 24 di 27 Ansa 25 di 27 Ansa 26 di 27 Ansa 27 di 27 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Per il bene del Messico, gli auguro il più grande successo", ha dichiarato Meade, del Partito rivoluzionario istituzionale (Pri) al potere. Nella giornata di domenica decine di milioni di messicani si sono recati alle urne in un voto che è stato segnato da omicidi, violenze e rischio brogli.



"Questa sarà la mia ultima campagna elettorale", aveva annunciato Lopez Obrador prima delle elezioni. Si tratta di una svolta politica per il Paese, con oltre la metà degli elettori che, stremati da criminalità e corruzione, si è affidata a Morena, il movimento fondato dal leader 64enne dopo la sconfitta nelle presidenziali del 2006. Se sarà confermata la vittoria così ampia che prevedono gli exit poll, con ogni probabilità il movimento di sinistra conquisterà anche la maggioranza assoluta in Parlamento.



Populista e fedele ai principi della sinistra latinoamericana, Lopez Obrador ha posto al centro del suo programma di governo una migliore redistribuzione dei redditi, la riduzione delle disparità sociali ed economiche e, soprattutto, l'opposizione alle politiche del presidente americano Donald Trump, prime fra tutte l'imposizione dei dazi commerciali e la costruzione di un muro al confine con gli Stati Uniti. Proprio il numero uno della Casa Bianca si è congratulato con il neo presidente messicano: "Sono ansiosissimo di poter lavorare con lui. C'è molto che può essere fatto per il bene di Usa e Messico".