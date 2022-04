Presidenziali Francia, attesa forte astensione al primo turno

Secondo una previsione dell'istituto Odoxa per Le Figaro, il 27,4% dei francesi potrebbe decidere di non recarsi alle urne. Nel 2002 al primo tirno l'astensione si era attestata al 28,4%. Nel 2017 era stata pari al 22,2%. Si vota dalle 8:00 fino alle 19:00, mentre in alcune grandi città le urne saranno aperte fino alle 20:00, come a Parigi e Marsiglia. Nei dipartimenti d'oltremare atlantici si è già votato ieri, mentre in quelli del Pacifico si voterà dalle 20:00.

Dopo una campagna elettorale in sordina, schiacciata tra l'emergenza della crisi ucraina e concrete paure per la situazione economica, la Francia va alle urne per il primo turno delle presidenziali. Il presidente uscente Emmanuel Macron è dato chiaramente per favorito al primo turno, ma la sua principale sfidante, Marine Le Pen, è in rimonta nei sondaggi.

Reggerà il "muro repubblicano"?

- Tradizionalmente, al ballottaggio, l'estrema destra in Francia è stata sempre arginata dal cosiddetto muro repubblicano". In questo caso, l'affermarsi alla destra della Le Pen di una destra persino più estrema, - quella del polemista Eric Zemmour, potrebbe cambiare almeno in teoria le carte in tavole. Se Macron uscirà quasi certamente in testa dal primo turno non è detto che il ballottaggio del 24 aprile sia una pura e semplice formalità.