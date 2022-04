Presidenziali francesi, Macron ringrazia tutti: "Nuovo movimento d'unità"

Nella sua prima dichiarazione dopo i risultati del primo turno, il presidente uscente, Emmanuel Macron, ha esortato i suoi sostenitori a creare, "al di là delle differenze", "un grande movimento politico di unità e di azione".

Prima della proposta politica, Macron ha ringraziato uno per uno tutti i candidati eliminati al primo turno, in ordine alfabetico. Poi ha ripetuto, con un nuovo ringraziamento, i nomi di quelli che hanno invitato a votare per lui al ballottaggio.