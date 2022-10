Presidenziali Brasile, è testa a testa tra Lula e Bolsonaro

In sfida ci sono il presidente uscente Jair Bolsonaro e il rivale Luiz Inacio Lula da Silva. I seggi chiuderanno alle 17 (le 21 in Italia). E sarà un risultato al foto finish visto che i sondaggi danno in leggero vantaggio Lula. Sono attesi oltre 120 milioni di brasiliani al voto, ma poiché le operazioni si svolgono elettronicamente, il risultato finale è solitamente disponibile a poche ore dalla chiusura dei seggi elettorali nel tardo pomeriggio (entro la mezzanotte italiana). A potere votare sono oltre 150 milioni di cittadini, ma circa il 20% dell'elettorato si è astenuto al primo turno.

Nei sondaggi avanti Lula - L'ultimo sondaggio diffuso sabato, pubblicato dall'istituto Ipec a 12 ore dall'apertura dei seggi, assegna al candidato del Pt il 50 per cento dei voti, contro il 43 per cento dei consensi di cui godrebbe il presidente uscente. Gli altri istituti parlano di un distacco che va dai tre ai cinque punti a favore di Lula. Al primo turno Lula ha ottenuto con il 48,43% dei consensi il numero maggiore di sempre di voti per un candidato presidenziale al primo turno, mentre il presidente uscente ha superato con il 43,2% dei voti i consensi che aveva raccolto al primo turno del 2018. Al terzo posto, molto distante, la candidata del Movimento democratico brasiliano, Simone Tebet, con il 4,16%. Nell'ultimo faccia a faccia tv Bolsonaro e Lula si sono pesantemente insultati ma nessuno dei due è uscito vincitore assoluto.

La campagna elettorale puntata sulla religione - L'attenzione degli esperti è rivolta soprattutto verso il Minas Gerais, il secondo Stato più popoloso e il quarto più grande del Brasile, e la sua capitale Belo Horizonte. Nessun presidente ha conquistato il potere senza prevalere nel Minas Gerais da quando Getúlio Vargas lo fece nel 1950 e gli osservatori si aspettano che le elezioni di quest'anno non faranno eccezione. Entrambi cattolici, Bolsonaro e Lula, soprattutto in questo mese di campagna elettorale, hanno cercato sostegno tra gli elettori cristiani evangelici, che costituiscono quasi un terzo della popolazione brasiliana. Una strategia che non è stata priva di disinformazione, individuata dagli esperti come un'arma pericolosa e diffusamente utilizzata dai due candidati.

Lula al voto: "E' giorno più importante della mia vita" - Luiz Inacio Lula da Silva, chiamato da tutti Lula, sfidante dell'attuale presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ha votato a Sao Bernardo do Campo nella regione di San Paolo. "E' il giorno più importante della mia vita", ha detto ai cronisti citato dai media locali. "I brasiliani devono decidere quale modello di Paese vogliono". Per Lula si tratta del sesto assalto alla presidenza: dopo aver perso nel 1989, 1994 e 1998, Lula ha vinto le elezioni del 2002 e del 2006, anno in cui ha sconfitto al ballottaggio Geraldo Alckmin, oggi suo candidato vice. Bolsonaro, che cerca la riconferma dopo la vittoria nel 2018, ha scelto come aspirante vice il generale, Walter Braga Netto, già ministro della Difesa.



Bolsonaro: "Mi aspetto di vincere per il bene del Brasile" - "Oggi pomeriggio mi aspetto la vittoria, per il bene del Brasile". Lo ha detto il presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl) dopo aver votato all'apertura del suo seggio elettorale, presso la scuola municipale Rosa da Fonseca, a Vila Militar, area della zona ovest di Rio de Janeiro. "Mi aspetto la vittoria, per il bene del Brasile. Se Dio vuole, saremo vittoriosi questo pomeriggio, o meglio, il Brasile vincerà questo pomeriggio", ha detto Bolsonaro.