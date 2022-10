Elezioni in Brasile, proiezioni: Lula e Bolsonaro al ballottaggio

Secondo Rubén Ramírez Lezcano, capo della missione di osservatori dell'Organizzazione degli Stati americani, le elezioni in Brasile si sono svolte in maniera "assolutamente normale". Gli esperti dell'Oas sono stati inviati in 15 Stati brasiliani, oltre che in due seggi elettorali negli Stati Uniti e uno in Portogallo, per vigilare sulla correttezza delle operazioni di voto.