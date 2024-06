Kenya, dopo la protesta antigovernativa il presidente Ruto ritira la finanziaria

Il governo keniota voleva raccogliere fondi per ripagare il debito, ma secondo i manifestanti il disegno di legge avrebbe messo in difficoltà milioni di persone lottano per sopravvivere. Le proteste avevano portato il governo a schierare l'esercito. Il Parlamento aveva autorizzato la scelta del governo di dispiegare i militari in tutto il Paese. La ratifica si era conclusa in un tempo record di 30 minuti, dopo che il leader della maggioranza aveva presentato una mozione per ratificare l'ordinanza del ministero della Difesa, che aveva parlato di una scelta "necessaria per contenere le proteste che sono un affronto alle infrastrutture critiche dello Stato".