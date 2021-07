Presidente haitiano ucciso, sospetti su 17 ex militari colombiani

Afp

Sono almeno diciassette gli ex militari colombiani sospettati di essere coinvolti nell'assassinio del presidente haitiano Jovenel Moise. Il capo della polizia colombiana, il generale Jorge Luis Vargas, ha spiegato che due ex militari sono morti durante l'operazione della polizia haitiana, mentre su altri 15 colombiani, che avrebbero lasciato l'esercito tra 2018 e 2020, si starebbe indagando per verificarne le attività.