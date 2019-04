Presidente Ecuador: Assange ha usato ambasciata per spionaggio

Julian Assange ha violato le condizioni dell'asilo e ha cercato di usare l'ambasciata ecuadoriana a Londra come un "centro di spionaggio". Lo sostiene il presidente dell'Ecuador, Lenín Moreno, in un'intervista al Guardian, la prima concessa a un media in inglese da quando il fondatore di Wikileaks è stato espulso. Moreno ha negato di aver agito per rappresaglia per il modo in cui erano stati fatti trapelare documenti che riguardano la sua famiglia.