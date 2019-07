Presidente Commissione Von der Leyen annulla incontro con populisti

La presidente designata della nuova Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, non incontrerà come previsto il presidente del gruppo sovranista dell'Europarlamento Marco Zanni (Lega). L'intensa preparazione a cui Von der Leyen sta lavorando per il suo discorso di martedì, quando si sottoporra' al voto dell'Assemblea a Strasburgo, non le permette di confermare l'incontro. In realta', potrebbe essere un segnale nei confronti dell'estrema destra.