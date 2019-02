Premio Nobel per la Pace, "premier giapponese sponsorizza Trump"

Nessuna conferma, né smentita, da parte del governo giapponese alle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, circa il sostegno del premier nipponico Shinzo Abe alla nomina di Trump per il premio Nobel per la Pace per i suoi sforzi sulla denuclearizzazione della penisola coreana. Abe - in base a quanto rivelato dal tycoon Usa - ha indirizzato una lettera di cinque pagine al comitato norvegese, menzionando il lavoro svolto da Trump.