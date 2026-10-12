Premio Nobel per l'Economia agli economisti Robert E. Hall e Michael Woodford

Robert E. Hall e Michael Woodford sono entrambi docenti di Economia, uno a Stanford e l'altro alla Columbia University. I due ricercatori sono stati premiati sia per il significato scientifico dei loro contributi alla comprensione dei fenomeni economici, sia per l'influenza che tali contributi hanno avuto sulle politiche pubbliche globali. Questo spiega il lasso di tempo di 20-25 anni che intercorre tra la pubblicazione dei lavori degli economisti e la loro assegnazione, un periodo che permette di apprezzarne appieno l'impatto, si legge nel comunicato. L'anno scorso il Nobel per l'economia era stato assegnato al francese Philippe Aghion, al canadese Peter Howitt e all'americano-israeliano Joel Mokyr per il loro lavoro sull'impatto dell'innovazione sulla crescita economica.