Donna precipita dalla Rocca di San Marino: morta durante un’arrampicata

Tragedia sul Monte Titano, nel cuore della Repubblica di San Marino. Una donna è morta dopo essere precipitata nel vuoto nei pressi della Seconda Torre, una delle tre celebri rocche che dominano il territorio sammarinese. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, una cittadina moldava residente a Forlì, anche se l'identità ufficiale non è ancora stata confermata, stava partecipando a un’arrampicata in cordata insieme ad altre persone. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:40. Non è ancora chiaro se la caduta sia avvenuta mentre si trovava sul sentiero di accesso o già in fase di scalata.