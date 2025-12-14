Logo Tgcom24
Mondo
GRAVE INCIDENTE STRADALE

Colombia, un autobus precipita in un dirupo: morti 16 studenti

14 Dic 2025 - 19:41
E' di almeno 16 ragazzi morti il bilancio ancora provvisorio di un incidente stradale in Colombia, nei pressi del municipio di Segovia, nel nordest del Paese, lungo una strada che collega Medellin alla costa. Secondo quanto riferiscono le autorità locali un autobus che trasportava un gruppo di 40 studenti tra i 16 e 18 anni è uscito di strada per cause ancora sconosciute precipitando in un dirupo di diverse decine di metri. Il numero delle vittime è stato confermato dal governatore della regione di Antioquia, Andrés Julián Rendón. Tra i ragazzi, 19 sono rimasti feriti e sono attualmente ricoverati in due centri medici delle vicine località di Segovia e Remedios. 

