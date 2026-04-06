Non è la prima volta che il governo Montenegro inciampa in una gaffe imbarazzante. Lo scorso gennaio, mentre alcune regioni del Portogallo erano sferzate dalla tempesta Kristin, il ministro della presidenza del Consiglio, António Leitão Amaro, aveva condiviso un video in cui mostrava la sua gestione della crisi parlando al cellulare o scambiando messaggi. Immagini in cui, secondo molti portoghesi, si puntava più che altro a mettere in risalto il politico e non la situazione drammatica vissuta da migliaia di persone, rimaste senza acqua né corrente elettrica. Anche in quel caso, la breve clip era rapidamente evaporata dai canali social.