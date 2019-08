Portland, scontri tra estremisti di destra e antifascisti:13 arresti

La polizia americana ha arrestato almeno 13 persone e sequestrato pali di metallo, spray al peperoncino e altre armi durante una manifestazione di centinaia di estremisti di destra e di contro-manifestanti antifascisti nel centro di Portland, nell'Oregon. Le autorità hanno chiuso ponti e strade per cercare di tenere separati i gruppi rivali. La polizia ha usato agenti in bicicletta e in tenuta antisommossa.