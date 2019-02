Pompeo: "Un'alleanza stile Nato contro l'Iran è possibile"

Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha detto di essere "assolutamente convinto" della possibilità di formare un'alleanza contro l'Iran che ricalchi il modello Nato. "Penso che ogni Paese capisca che è nel suo miglior interesse - ha spiegato in un'intervista al canale tv Fox -. Ora dobbiamo lavorare sui dettagli per riuscirci". Il 13 e il 14 febbraio è in programma in Polonia un summit anti-Teheran.