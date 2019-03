Polonia, Virginia Szmyt ha 80 anni e fa la dj: "Coetanei non fate i vecchi"

"Quando sono circondata dalla musica il mio cervello funziona", racconta, "e continuo a imparare". Lei che ha lavorato come insegnante tutta la vita, ha lasciato la cattedra per la console, e combatte gli stereotipi invitando i suoi coetanei a non fare i vecchi. Il suo messaggio è che la vita non termina a 70 anni, anzi, lei si sente sempre giovane. E non dimostra affatto la sua età. Forse è tutto merito del rock.