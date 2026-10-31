Caos istituzionale in Polonia, scontro totale tra premier e presidente sulla nomina dei giudici

Per comprendere la portata del caos attuale è necessario fare un passo indietro. Tra il 2015 e il 2023, il partito conservatore Diritto e Giustizia (PiS) ha varato una massiccia e contestata riforma della giustizia che ha progressivamente posto i tribunali e gli organi di nomina sotto lo stretto controllo politico dell'esecutivo. Una svolta che aveva provocato durissimi scontri con l'Unione Europea per la violazione dello stato di diritto. Dopo la vittoria elettorale, il nuovo premier Donald Tusk ha avviato un piano speculare per smantellare quelle riforme, spingendo per la rimozione o la decadenza dei giudici considerati illegittimi o politicamente allineati al vecchio corso.