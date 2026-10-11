Polonia, sventato presunto attentato per uccidere il premier Tusk e il ministro della Difesa

Le autorità non hanno diffuso dettagli sull'identità della persona che avrebbe inviato le minacce, né sugli elementi precisi che hanno portato a considerarle credibili. Non sono state fornite informazioni neppure sulle eventuali misure aggiuntive adottate per proteggere il premier e il ministro della Difesa. I responsabili dei servizi hanno spiegato che, con le attività operative ancora in corso, non è possibile rendere pubblici tutti gli elementi dell'indagine. Il portale polacco Wirtualna Polska, citando fonti governative anonime, ha riferito che la segnalazione sarebbe arrivata tramite messaggi di posta elettronica e conterrebbe riferimenti a un'organizzazione specifica e dettagli operativi. Queste informazioni, tuttavia, non sono state confermate ufficialmente dalle autorità.