La Polonia richiama il suo ambasciatore a Budapest

L'ambasciatore ungherese in Polonia ha ricevuto una nota di protesta presso il ministero degli Esteri polacco per la decisione di concedere l'asilo politico a Marcin Romanowski, ex vice ministro polacco accusato di uso improprio di fondi pubblici. Nei confronti di Romanowski la Polonia ha infatti spiccato un mandato d'arresto europeo. Il diplomatico è stato inoltre informato della decisione del ministro degli Esteri polacco, Radosław Sikorski, di convocare l'ambasciatore polacco a Budapest per consultazioni. Il ministero degli Esteri ha precisato che si trova a Varsavia per "consultazioni per un periodo di tempo indefinito".