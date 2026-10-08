L'autore è un ex studente

Polonia, 15enne entra in una scuola elementare con un coltello e uccide una donna

A fermare il giovane, secondo i media locali, sarebbe stato il preside dell'istituto. La vittima aveva 37 anni, ci sono anche due feriti

08 Ott 2026 - 11:40
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Nel villaggio di Leszczydół-Nowiny, vicino a Wyszków, in Polonia una donna è stata uccisa e altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine.

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Lo avrebbe bloccato il preside

 Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una bidella, e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo, la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Il nuovo attacco giunge dopo che nella giornata di mercoledì 7 ottobre, sette persone sono rimaste ferite in un analogo attacco con coltello in una scuola in Polonia, nella località di Ostrołęka.

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