Polonia, 15enne entra in una scuola elementare con un coltello e uccide una donna

Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una bidella, e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo, la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Il nuovo attacco giunge dopo che nella giornata di mercoledì 7 ottobre, sette persone sono rimaste ferite in un analogo attacco con coltello in una scuola in Polonia, nella località di Ostrołęka.