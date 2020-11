Polonia, migliaia di donne in piazza per il diritto all'aborto

Ansa

In Polonia migliaia di donne hanno marciato per le strade di Varsavia per continuare a protestare contro la sentenza della Corte costituzionale che impone un divieto quasi totale di abortire. Le proteste sono iniziate il 22 ottobre dopo che è stata bandita l'interruzione volontaria di gravidanza tranne che nei casi di stupro e incesto o quando la vita della madre è in pericolo.