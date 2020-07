Polonia, il presidente sovranista ed euroscettico Andrzej Duda vince le elezioni con il 51%

"Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me", ha dichiarato Duda. La sua vittoria, secondo alcuni analisti, potrebbe essere il preludio a controverse modifiche alla magistratura e leggi più restrittive sull'aborto e sui diritti degli omosessuali. Il presidente è finito sotto accusa durante le elezioni, anche per un discorso in cui ha affermato che i diritti Lgbt sono stati una "ideologia" più distruttiva del comunismo. Il suo avversario Trzaskowski ha sostenuto un'agenda più progressista e un ruolo attivo nell'Unione europea.