Elezioni presidenziali in Polonia, exit poll: in lieve vantaggio il sindaco di Varsavia Trzaskowski

Alla chiusura dei seggi per le elezioni presidenziali in Polonia, risulta in vantaggio il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, 53 anni, candidato filoeuropeista di Piattaforma civica (il partito di Donald Tusk). Gli exit poll pubblicati da Ipsos lo danno al 50,3%. Il sovranista e conservatore Karol Nawrocki, 42 anni, presentatosi con una lista indipendente appoggiata dal Pis, avrebbe ottenuto invece il 49,7% dei voti.