Elezioni in Portogallo, seggi chiusi: per gli exit poll vince il centrodestra

Le proiezioni non contemplano i voti dei portoghesi all'estero, circa un milione e mezzo di elettori dai quali, negli ultimi giorni, sono emerse non poche proteste relative ai ritardi nel procedimento di voto per corrispondenza. Per quanto riguarda l'astensionismo, i dati mostrano una forchetta che va dal 36% al 42%. L'anno scorso il dato definitivo sugli astenuti si assestò al 40,1%.