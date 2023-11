Polmoniti "sospette" nei bambini: dopo la Cina è boom di casi in Francia

Dopo i casi segnalati in Cina le polmoniti infantili sono in aumento anche in Francia.

Oltralpe, le consultazioni per polmonite sono cresciute del 36% tra gli under-15 negli ultimi giorni. Un forte incremento che, secondo radio Europe 1, è legato al ritorno di un batterio scomparso durante la crisi sanitaria legata al Covid-19, il mycoplasma pneumonia, che sarebbe anche responsabile almeno in parte all'esplosione delle malattie respiratorie in Cina. Questo piccolo batterio si trasmette per via respiratoria, in caso di contatti prolungati e il periodo di incubazione varia di 1-3 settimane.