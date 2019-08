Polemica negli Usa: Trump fa il "pollice su" a un orfano di El Paso per una foto

Il presidente Trump in versione "Mr.ok" in una foto con uno degli orfani della sparatoria di El Paso diventa una svista social che sta creando polemiche a non finire. Causa dello scandalo? La first lady ha pubblicato sul suo profilo Twitter uno scatto in versione "natività", dove ha un bebè in braccio, a fianco del marito con pollice alzato e sguardo fiero. Nulla di grave se non fosse che il bimbo è uno degli orfani della recente sparatoria ed è rimasto anche ferito a due dita.

I met many incredible people in Dayton, Ohio & El Paso, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR

L'accusa - Una mossa che, a detta di molti, Trump poteva risparmiarsi, o almeno mantenere solo nell'altro scatto del tweet, quello coi medici dell'ospedale. La didascalia della minifotogallery pubblicata dalla first lady afferma" Ho incontrato tante incredibili persone a Dayton ed El Paso. Sono delle comunità molto forti ed indistruttibili- Io ed il Presidente vi siamo vicini".



La visita presidenziale a El Paso - Doveva essere uno spot a suo favore per la campagna elettorale, mentre Trump, per colpa della sua espressione eccessivamente trionfante e vincente, ha avuto l'effetto contrario. E già prima di essa aveva avuto un botta e risposta a colpi di cinguetti con uno degli avversari politici come il candidato dem Beto O'Rourke, originario proprio del Paso. O'Rourke aveva consigliato a Trump di non andare in visita in quanto avrebbe causato ulteriori tensioni con la sua politica a favore delle armi.



Il divieto d'accesso - Nonostante la Casa Bianca non abbia permesso l'ingresso ai media nell'ospedale, i medici avrebbero accusato Trump di mon provare empatia con le vittime. A stemperare la polemica lo zio del piccolo Paul , Tito Anchondo ripreso nella foto insieme al nipote, che ha dichiarato: "Penso che la gente stia fraintendendo le idee del presidente Trump. Mio fratello era molto favorevole a Trump".