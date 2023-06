Pittsburgh, strage sinagoga: condannato Robert Bowers, rischia la pena di morte

Robert Bowers, l'autore della strage di Pittsburgh, è stato condannato e ora rischia la pena di morte.

Bowers il 27 ottobre 2018 colpì la sinagoga Tree of Life, uccidendo 11 persone in quello che è stato registrato come il più grave atto di antisemitismo nella storia Usa. Il 50enne, ex camionista, rischia la pena di morte o l'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. La decisione potrebbe richiedere diverse settimane.