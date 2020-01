Piste ciclabili e bassa velocità: un solo morto sulle strade di Oslo, la Capitale più sicura nei Paesi europei

Oslo è la Capitale più sicura per gli automobilisti: nella città norvegese, nel 2019, solo una persona è morta in seguito a un incidente stradale . E per la prima volta nell'anno che si chiude neanche un minore di 16 anni ha perso la vita sulle strade. Si contano però più vittime nel resto del Paese: 110 contro le 108 del 2018, Sono i dati riferiti sul quotidiano locale Aftenposten.

Velocità ridotta e auto più sicure - A ridurre drasticamente la mortalità stradale nella Capitale, che conta 673mila abitanti, è stato il piano Vision Zero, che prevede la riduzione della velocità e l'aumento delle misure di sicurezza sulle auto. A Oslo, in particolare, l'amministrazione cittadina ha introdotto forti restrizioni sulle zone aperte alle auto, in particolare nelle aree centrali della città, e ha migliorato la rete delle piste ciclabili incoraggiando i cittadini a sostituire le quattro ruote con la bicicletta negli spostamenti in città.

I numeri delle vittime sulle strade - E i risultati si vedono. Negli ultimi 50 anni il numero delle morti sull'asfalto si è ridotto drasticamente, passando dalle 41 vittime del 1975 , all'unica dell'anno scorso. Nel mezzo, i morti sono stati tra i 20 e i 30 negli anni Ottanta e Novanta, scendendo sotto i 10 dopo il 2003. Quanto al bilancio nell'intero Paese, il numero minore di morti in Norvegia è stato registrato nel 2017, con 20 incidenti ogni milione di abitanti. La responsabile del trasporto Ingrid Dahl Hovland ha tuttavia precisato che il mese di dicembre dell'ultimo anno è stato particolarmente negativo, con 14 morti sulle strade nell'intera nazione, il doppio rispetto al dicembre 2018.

Il confronto con Londra - L'Independent sottolinea che invece nel 2019 sulle strade di Londra sono morte 126 persone, 22 in più rispetto al 2018. Tuttavia, il Regno Unito è considerato in Europa uno dei Paesi con le strade più sicure, con un numero di morti pari a 30 per un milione di abitanti. I Paesi dove si muore di più sulle strade sono invece Bulgaria e Romania, con una media di 90 morti per milione di abitanti.