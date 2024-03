Incinta inizia il travaglio in volo, il pilota lascia i comandi e aiuta la neomamma

Jakarin Sararnrakskul è padre di un figlio e pilota con 18 anni di esperienza. Stava volando su un aereo VietJet da Taipei, Taiwan, a Bangkok, Tailandia, per una tratta di circa 4 ore, quando si è verificata un'emergenza a bordo. Sararnrakskul, al comando dell'aereo, ha lasciato la cabina di pilotaggio nelle mani della sua collega co-pilota dopo che l'equipaggio lo ha informato che una donna era in travaglio in uno dei bagni dell'aereo, come riportato dal sito di Viral Press. Mentre il velivolo era ancora a migliaia di metri di altezza, Sararnrakskul si è precipitato dalla futura mamma e ha capito che il bimbo sarebbe nato in poco tempo, e così è stato.

La nascita del bimbo

Il parto è avvenuto senza complicazioni, mamma e bimbo sono stati affidati alle cure dei paramedici che li attendevano già in pista all'aeroporto di Bangkok, entrambi stanno bene e sono stati portati in ospedale per i dovuti controlli sanitari. Sararnrakskul ha detto di essere orgoglioso di aver aiutato un bambino a venire al mondo. "Potrà dire a tutti per il resto della sua vita che è nato in cielo", ha detto del neonato. Sararnrakskul ha anche raccontato che l'equipaggio ha soprannominato il bambino “Sky” in onore della sua vorticosa e caotica nascita in cielo. Gli scatti postati sul suo profilo Instagram lo ritraggono sorridente mentre tiene in braccio il piccolo.