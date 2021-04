Piccolo genio in pandemia: 12enne Usa studia 4 anni in uno ed è pronto a diplomarsi in high school e college

nexterainnovations.com

Ha studiato quattro anni in uno e adesso, a 12 anni, è pronto a diplomarsi alla scuola superiore e al college contemporaneamente. Mike Wimmer, del Nord Carolina, ha sfruttato al meglio il suo anno e oltre rinchiuso in casa per la pandemia. Si è buttato sui libri e adesso è pronto a sostenere, nel giro di pochi giorni, due esami.